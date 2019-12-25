Эксперт рассказал о роли Петербурга в жизни Достоевского

"Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге… Вы замечали, что в Петербурге улицы все угрюмые? Это самый отвлеченный и умышленный город в мире…", – писал Достоевский.

Ровно 140 лет назад, 9 февраля 1881 года, в квартире в Кузнечном переулке умер известный русский писатель Федор Михайлович Достоевский. В городе на Неве он прожил почти половину жизни, Петербург даже стал одним из действующих героев романов Достоевского. Краевед, экскурсовод, доцент СПбГМТУ Ярослав Любимов в интервью изданию "АиФ-Петербург" рассказал о жизни писателя в Петербурге.

По словам Любимова, как только Достоевский сконцентрировался на жизни Петербурга и написал "Бедных людей", сразу стал знаменитым и был принят в кружок Белинского. После "Двойника" отношение к "новому Гоголю" изменилось на противоположное. После посещения собраний петрашевцев, чтения запрещенной литературы и участия в кружке заговорщиков, Достоевского судили и приговорили к расстрелу, однако приговор не исполнили: расстрел в последнюю секунду заменили на 8 лет каторги, который позже сократили до 4 лет.

В Петербург писател вернулся через 10 лет и совсем другим человеком. Его громким повторным дебютом становятся "Записки из Мертвого дома", включающие реальные рассказы заключенных. Тема тогда новая и "модная". Достоевского вообще можно считать прототипом успешного блогера: он собирал истории людей везде, где только возможно.

За время жизни в городе на Неве Достоевский сменил десятки адресов, что тогда было вполне нормальным делом для горожанина. Последним адресом для великого классика стал Кузнечный переулок, 5/2, где писатель скончался 28 января (9 февраля) 1881 года. Сегодня на этом месте располагается Музей Достоевского. Похоронен писатель на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Ранее мы писали, что директор Музея Достоевского рассказала о планах по расширению учреждения.

Фото: Piter.TV, Википедия