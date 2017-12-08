Эксперт рассказал о пользе кредитного рейтинга для россиян

С 1 января 2019 года Бюро кредитных историй планирует начать выдавать кредитные рейтинги гражданам

Кредитные организации планируют начать выдавать кредитные рейтинги гражданам, что будут рассчитываться автоматически на основе ряда показателей из кредитной истории, сообщил исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

На итоговый балл повлияют такие показатели как наличие просрочки, количество запросов на проверку кредитной истории, уровень долговой нагрузки и срок самой кредитной истории.

"Выше балл — ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита. При этом нужно понимать, что даже очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором" - Николай Мясников

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, кандидат экономических наук Международного банковского института Александр Щелканов заявляет, что данная система сделает кредитование удобнее - как для банков, так и для клиентов. Он выражает свое мнение ФБА "Экономика Сегодня".

"Система персонального кредитного рейтинга не будет дублировать существующие Бюро кредитных историй, а дополнит их. Информатизация финансового рынка страны ведет к интеграции всех данных о человеке – он налоговиков, банкиров и других заемщиков. Ранжирование клиентов банки ведут уже сейчас – имея данные о зарплатных проектах, они видят поступающие на счет клиента суммы, исходя из этих данных предлагают разные по величине и доступности кредиты. Сегодня основная проблема заключается в том, что Бюро кредитных историй очень много – их ведет каждый банк. А клиент волен выбирать между кредитными учреждениями, которые предлагают более доступные процентные ставки. В итоге банк вынужден делать запрос по линии службы безопасности в другие учреждения о надежности потенциального заемщика, его платежеспособности. Если же клиент уже имеет готовый балл, риски выдачи ему кредита оценить легче – в зависимости от величины риска назначаются проценты на выданную сумму" - Александр Щелканов

Также, по мнению аналитика, кредитный рейтинг станет дополнительным дисциплинирующим фактором ровно как кредитная история.