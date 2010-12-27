Эксперт рассказал о пичине "перепадов" риторики Трампа

Он опасается попасть в "полосу отчуждения" США, отмечает аналитик

Риторика Трампа имеет свойство кардинально менять свой курс. Так американский лидер по итогам общения с Владимиром Путиным в Хельсинках заявил, что "не видит доказательства российского вмешательства" в выборы и в "шумихе" вокруг этого вопроса "виноваты обе стороны". Однако после в Белом доме он отказался от своих слов, отмечая, что доверяет выводам американсих спецслужб в вопросе "российского вмешательства" в выборы в США.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев рассказывает ФБА "Экономика Сегодня", что такая смена риторики - обычное дело для Трампа. Так, к примеру, еще год назад в Гамбурге они с Путиным достигли договоренности о формировании группы по кибербезопасности. Однако после он отказался от этой идеи уже на обратном пути в самолет. Эта идея должна была уйти от политических аспектов вмешательства России в выборы.

"Сегодня американский истеблишмент хочет услышать от России некое политическое признание вмешательства, поэтому Трамп попал под серьезный огонь критики после своих слов на пресс-конференции в Хельсинки. Многие внутри США интерпретировали его слова таким образом, что он в большей степени доверяет Путину, нежели американским спецслужбам, поэтому Трамп вынужден был реагировать" - Владимир Васильев

Для Трампа позитивное поведение по отношению к России может принести высокий риск попасть в "полосу отчуждения" США и не исключено, что госведомства могут начать саботаж распоряжений Белого дома, отмечает эксперт.

"Я предвижу усиление внутриполитического кризиса в США, связанное с представлением о Трампе. Дело даже не в каком-то давлении, которое будет оказано на американского президента, а в реальной опасности для Трампа попасть в "полосу отчуждения". Не исключаю, что многие министерства, ведомства и другие государственные службы могут начать саботаж распоряжений Белого дома или каких-то инициатив. Это применимо и к тем договоренностям, которые были достигнуты в Хельсинки, в том числе соглашениям по Сирии, частично по Украине и процессу возобновления консультаций по вопросам стратегического вооружения. Возможен ли откат? На сегодняшний день его вероятность велика, поэтому многое здесь зависит от предвыборной кампании и поведения Трампа" - Владимир Васильев

Фото: pixabay