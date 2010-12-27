Эксперт рассказал о перспективах Украины выйти на экспорт газа

Невозможность для Киева нарастить добычу газа связана с низким интересом инвесторов

Накануне депутат Верховной рады Сергей Тарута сообщал, что богатые залежи газа на Украине открывают для страны широкие возможности для энергетической независимости и выхода на экспортный рынок с крупным потенциалом. По его словам, больших объемов продажи газа Украина сможет добиться за десять лет.

"Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность" - Сергей Тарута

Однака эксперт ФБА "Экономика Сегодня" в энергетической сфере Сергей Пикин отмечает, что необходимые для добычи "богатые залежи" необходимо добыть, что требует серьезных инвестиций. Однако, ситуация в стране и низкий интерес со стороны инвесторов ставит под сомнение возможность Украины выйти на экспортный рынок.

"Да, добычу можно увеличить, но нужны серьезные инвестиции, которых нет. Привлечение сторонних ресурсов маловероятно еще и в силу сложившейся рыночной ситуации. Тарифы на газ недостаточны для того, чтобы эти инвестиции окупить. Если тарифы повысятся и многократно, это, конечно, может стать стимулом, который привлечет инвесторов" - Сергей Пикин

Безусловно, добыча газа на Украине растет, но в недостаточных объемах. В 2017 году газободыча в стране возросла на 2%, что на 450 млн кубометров больше в сравнении с 2016 годом. В текущем году по данным августа было добыто на 2,6% больше (или на 42,6 кубометров), нежели в аналогичном периоде 2017 года.