Эксперт рассказал о логическом резонансе заявления литовского премьера о сдерживании "Газпрома"

Аналитик утверждает, что покупка норвежского терминала СПГ в целях сдержать цены на газ "Газпрома" звучит нелогично и тут можно выделить три аспекта

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил о плане сдерживания цен на газ и монополии "Газпрома" на литовском энергорынке посредством покупки терминала сжиженного природного газа в Клайпеде у норвежской Hoegh LNG. Он считает, что такой шаг даст возможность снизить траты на техобслуживание газовой инфраструктуры.

Однако эксперт ФБА "Экономика Сегодня" старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что данное высказыание господина Сквернялиса нелогично и объясняет это тремя причинами.

"Во-первых, Литва сегодня покупает более дорогой газ. Она потратила деньги, чтобы построить береговые сооружения, газопровод к СПГ-терминалу в Клайпеде, платит за его аренду, соответственно все эти расходы ложатся на печи потребителей. Кроме того, потребителей обязали закупать часть газа именно с СПГ-терминала, чтобы они создавали хоть какой-то спрос, так как по собственному желанию никто бы не стал покупать более дорогой в сравнении с российским газом СПГ. Все это становится тяжким бременем для всей литовской экономики и компаний. Отсюда встает вопрос – а зачем Литве вообще покупать СПГ-терминал, когда по окончании контракта от него лучше наоборот избавиться и продолжить закупать газ из России" - Игорь Юшков

Также он отмечает, что расходы на техобслуживание газовой инфраструктуры у Литвы не снизятся, так как вместо аренды она оплатит сразу стоимость терминала, а сама цена "голубого топлива" зависит от ситуации на мировых рынках, а не от собственности СПГ-терминала.

"Что касается нынешних планов его выкупа, то никакие расходы на техобслуживание газовой инфраструктуры здесь не сократятся. Литва, конечно, перестанет платить за аренду, но при этом она единовременно оплатят стоимость самого СПГ-терминала. К тому же стоимость самого СПГ не изменится, так как она зависит от ситуации на рынках, а не от того, в собственности у вас, или в аренде СПГ-терминал. Российский газ будет оставаться дешевле сжиженного на мировых рынках, а значит Литва продолжит переплачивать за поставки. И третий наиболее бредовый момент в заявлении Сквернялиса связан с тем, что использование СПГ-терминала сдерживает цены на российский газ. Во-первых, "Газпром" не монополист, так как СПГ-терминал позволяет Литве закупать хоть американский, хоть норвежский, хоть любой другой сжиженный газ. А во-вторых, использование СПГ-терминала не позволит Литве снизить цены на российский трубопроводный газ по контракту с "Газпромом" просто потому, что цена на него определяется формулой, которая привязана к нефти" - Игорь Юшков

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