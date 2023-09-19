Эксперт рассказал о будущем облачных сервисов в России

Кирилл Ситнов предположил, что страна найдет способы обхода санкций в IT-сфере.

Россиян Запад пугает уходом некоторых американских IT-сервисов из страны. Например, компания Google уже запретила создавать новые аккаунты на российские телефонные номера. На стриме с ведущей телеканала "360.ru" Екатериной Малашенко преподаватель программирования Кирилл Ситнов указал на то, что подобные ограничения, скорее всего, граждане РФ смогут обойти. Эксперт обратил внимание на то, что ранее сложно было предположить, что санкционное давление недружественных государств окажется настолько значительными для IT-отрасли. Однако в первую очередь запреты и ограничений бьют прежде всего непосредственно по престижу самих американцев.

Если они вдруг так серьезно влияют на облачные сервисы, которыми пользуются и обычные люди, это может стать поводом для других стран задуматься о том, чтобы переходить на какие-то отдельные площадки. Кирилл Ситнов, эксперт

Специалист подчеркнул, что, скорее всего, ограничения не коснутся физических лиц, иначе на геополитической площадке возникнет серьезный прецедент. Кирилл Ситнов пояснил, что в старых версиях офисных программ не нужно постоянное подключение к Интернету для работы. Предположительно, у графических редакторов, вероятно, пропадет часть функционала, связанная с нейросетями, однако остальные опции — организованные в офлайн-формате — останутся доступными потребителям. Специалист указал на отечественные современные компании, обладающим собственным опытом разработки облачных продуктов. В качестве примера он привел "Яндекс".

Правда, конечно же, по сравнению с тем же самым Zoom, пока такого богатого функционала у нас еще ни в одной программе нет. <…> Скорее всего, со временем это все решится, если опять-таки у юридических лиц на это будет серьезный запрос. Кирилл Ситнов, эксперт

Дуров сотрудничает с судебными органами и соблюдает условия контроля.

Фото и видео: 360.ru