Эксперт рассказал о "безопасном поражении" США в Сирии

"Томагавк" ударил по Сирии с коэффициентом результативности 70%, стоимость авиаудара в общей сложности составила 150 млн долларов – большие потери для пиар-акции, утверждает политолог Константин Блохин.

Из трех вариантов развития событий, глава США выбрал самый нивелирующий – удар по объектам, связанных с химическим оружием, а не по стратегическим российским структурам в Сирии. Об этом рассказывает эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин для ФБА "Экономика сегодня".

Политолог утверждает, что Трамп запустил "информационную игру", для сохранения "лица" страны перед зарубежными партнерами. Таким образом, к примеру после удара по Сирии он может заявить, что " рассматривались варианты, предполагавшие масштабные разрушения и множество жертв, но Белый дом в итоге проявил гуманность" и подобные варианты выставить Вашингтон в этом случае в "лучшем свете".

Американские СМИ со ссылкой на источники внутри Белого дома заявлял о готовности Трампа нанести удар по российским и иранским объектам в Сирии, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этой идеи. Он представил три варианта развития событий Белому дому: первый вариант заключался в ударе по химическим объектам Сирии (он и был исполнен), второй расширялся до командования сирийской армии и третий был ориентирован на удар по российским ПВО в Сирии.

"Атака на Сирию показала неспособность США вести эффективные боевые действия – 70% хваленых американских ракет "Томагавк" были перехвачены давно устаревшими средствами сирийских ПВО. Причем каждая ракета в среднем стоит 1,5 млн долларов, то есть за полтора часа Штаты потеряли 150 млн долларов и нанесли мизерный ущерб. Пиар-акция оказалась очень дорогой, а в итоге выстрел оказался холостым." – заявляет Блохин.

Ранее в городе Дума произошел инцидент использования химического оружия 7 апреля. Информацию об атаке распространили различные НПО, в том числе "Белые каски", которых Минобороны РФ называет "ненадежным источником". 9 апреля Центр по примирению враждующих сторон заявил об отсутствии следов применения химического оружия в Думе.

"Тактически Белый дом, естественно, будет заявлять о своей победе по итогам ракетного удара, но в стратегическом плане для США эта операция – полный провал. Трамп все настойчивее заявляет, что намерен вывести американские войска из Сирии, но еще свежи уроки Вьетнама – Штатам необходимо сохранить лицо. Из конфликта допустимо выходить только с победой. Однако цели Вашингтона в Сирии не достигнуты – режим Башара Асада не смещен, процесс межсирийского урегулирования остановить американцы тоже не в силах." – утверждает Константин Блохин.

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