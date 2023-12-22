Эксперт рассказал, кому нельзя участвовать в крещенских купаниях

Терапевт дала советы тем, кто хочет поучаствовать в крещенских купаниях.

Терапевт Ольга Минина рассказала журналистам телеканала "360" о том, каким категориям граждан категорически противопоказано купаться в ледяной воде. Врач добавила, что нырять в прорубь на крещенские купания - непростое испытания для организма даже здорового человека, если он не подготовлен заранее к такому событию. Доктор призвала заблаговременно обливаться дома холодной водой, прежде чем будет совершено погружение в прорубь на морозе. Однако не рекомендуется сразу надолго принимать холодный душ, а температуру воды следует понижать постепенно, чтобы привыкнуть.

Принимайте холодный душ или обливайтесь прохладной водой каждый день утром или перед сном. Постепенно увеличивайте время в холодной воде, чтобы организм привык к низким температурам. Ольга Минина, терапевт

Окунаться в прорубь нельзя тем пациентам, которые страдают от заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. В перечне противопоказаний медиков также находятся аллергики и люди с хроническими заболеваниями. Особую аккуратность и осторожность при нырянии следует проявлять детям младшего возраста, которые еще не обладают навыками плавания.

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Фото: Piter.tv