Политтехнолог объяснил, почему отношения КНДР и Южной Кореи вновь обострились

По словам эксперта, для КНДР Южная Корея является территорией, которую оккупировали США.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, почему отношения КНДР и Южной Кореи вновь обострились. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, для КНДР Южная Корея является территорией, которую оккупировали США. Он подчеркнул, чо это официальная доктрина Пхеньяна. Политтехнолог добавил, что недавние морские южнокорейские учения в КНДР восприняли как прямую угрозу против безопасности республики. Эксперт также отметил, что подобные случаи уже были, однако внешнее обострение обоих государств выглядит не самым критичным за последние 20 лет.

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