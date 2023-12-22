Экономист Холод рассказал, когда в российские магазины вернется куриное мясо

Он считает, что есть две причины исчезновения продукта с прилавков.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, когда в российские магазины вернется куриное мясо. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По его словам, в Московской области не наблюдается дефицита куриного мяса, однако цена на него высокая. Он считает, что есть две причины исчезновения продукта с прилавков. Первая причина заключается в погодных условиях, которые мешают довезти товар. Второй причиной могло стать традиционное падение спроса после новогодних праздников. Эксперт призвал подождать и посмотреть на дальнейшее развитие ситуации.

Ранее автоэксперт Попов заявил о неготовности китайских машин к холодам в России.

Фото: Piter.tv