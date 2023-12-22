Автоэксперт Попов заявил о неготовности китайских машин к холодам в России

По его словам, это вопросы к нормальности морозов и к распространенности китайских машин.

Автоэксперт Дмитрий Попов заявил о неготовности китайских машин к холодам в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По его словам, с машинами китайских брендов в условиях русской зимы сложилась нестандартная ситуация. Он подчеркнул, что у большинства других автомобилей также могут быть китайские элементы, однако у них не возникает проблем с передвижением в морозную погоду. Эксперт считает, что это вопросы к нормальности морозов и к распространенности китайских машин.

Ранее автоэксперт рассказал, что будет с ценами на машины в 2024 году.

Фото: Piter.tv