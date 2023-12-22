Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на машины в 2024 году

По его словам, цены на автомобили "круто привязаны к политической ситуации".

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что будет с ценами на машины в России в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, цены на автомобили не опустятся даже после начала производства отечественных компонентов. Эксперт подчеркнул, что если выпуск деталей будет рассчитан на российского потребителя, то больших объемов продаж не будет. Попов отметил, что цены на автомобили "круто привязаны к политической ситуации".

Ранее политолог Станкевич заявил, что Орбану не позволят возглавить Евросовет.

Фото: Piter.tv