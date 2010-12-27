Эксперт рассказал, когда в России сравняют МРОТ и прожиточный минимум

К 2019 году в России минимальный размер оплаты труда должен достигнуть тех же показателей, что и прожиточный минимум.

С 1 января 2018 года в России минимальный размер оплаты труда впервые составит 85% от показателя прожиточного минимума. Дальше эти цифры будут только расти - об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" заявил профессор экономики Андрей Марголин. По его мнению, уже в 2019 году МРОТ догонит прожиточный минимум. Это изменит к лучшему уровень жизни бедных слоев населения. Хотя каждое повышение МРОТ будет оказывать нагрузку на производство и крупные компании.

"Для определенного круга предприятий эта мера отразится повышением зарплатной нагрузки и социальных взносов, то есть теоретически отразится на себестоимости товаров и услуг. Однако момент для повышения МРОТ выбран руководством страны верный: мы ожидаем пусть небольшого, но устойчивого экономического роста. На его фоне позитивные последствия инициативы будут доминировать, а негативные "сгладятся" и могут не проявиться вовсе. Делать подобные шаги в период спада тяжело, тогда как растущая экономика создает все предпосылки для повышения МРОТ", - отмечает специалист", - говорит Андрей Марголин.