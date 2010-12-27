Эксперт: легализация криптовалюты в Белоруссии угрожает экономики России

Решение Александра Лукашенко о легализации криптовалюты может превратить Белоруссию в окно для вывода денег из РФ.

Российский бизнес может воспользоваться легализацией криптовалюты в Белоруссии в своих интересах. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на эксперта Дмитрия Голубовского. Аналитик прокомментировал решение Александра Лукашенко о легализации криптовалюты, прописанной в декрете "О развитии цифровой экономики".

С одной стороны такая ситуация может увеличить объем легальных инвестиций из российской экономики в белорусскую. С другой стороны, теперь недобросовестный бизнес и даже чиновники смогут выводить из России свои деньги в нелегальных целях.

"Единой валютной системы у нас нет, но деньги между странами ходят, и Белоруссия как представитель более закрытой финансовой системы никогда не представляла угрозу - в качестве окна, через которое проходит и уходит капитал. Сейчас может оказаться, что Белоруссия станет еще и окном для альтернативного вывода денег. С учетом свободного входа и выхода криптовалюты российские инвесторы получат легальные возможности работать на этом рынке", - отметил эксперт.