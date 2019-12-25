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Эксперт рассказал, как вырабатываются антитела у переболевших коронавирусом
Сегодня, 15:21
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smirenny

Эксперт рассказал, как вырабатываются антитела у переболевших коронавирусом

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У некоторых пациентов могут не выделяться антитела.

Во вторник, 8 сентября, эпидемиолог и научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Антон Барчук рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как вырабатываются  антитела у переболевших коронавирусом. 

Специалист отметил, что антитела могут не выделяться, потому что у имунной системы человека есть и другие способы защиты: клеточный ответ вирусу, гуморальный ответ и другие. Помимо этого, некоторые тесты могут дать неточный результат, некоторые и вовсе не видят антител.  

Ранее мы писали, что в Петербурге резко увеличилась заболеваемость COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: антитела, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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