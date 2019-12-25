Эксперт рассказал, как вырабатываются антитела у переболевших коронавирусом

У некоторых пациентов могут не выделяться антитела.

Во вторник, 8 сентября, эпидемиолог и научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Антон Барчук рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как вырабатываются антитела у переболевших коронавирусом.

Специалист отметил, что антитела могут не выделяться, потому что у имунной системы человека есть и другие способы защиты: клеточный ответ вирусу, гуморальный ответ и другие. Помимо этого, некоторые тесты могут дать неточный результат, некоторые и вовсе не видят антител.

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Фото: Piter.TV