Эксперт рассказал как получить электронное пенсионное удостоверение в 2025 году

QR-код станет полноценной альтернативой привычному бумажному документу, но не заменит его.

В России ввели в обращение электронное удостоверение пенсионера. Журналисты телеканала "360.ru" рассказали о том, как документ можно будет получить гражданам, которые вышла на заслуженный отпуск. Известно, что электронное пенсионное удостоверение внешне выглядит как индивидуальный QR-код. Он распространяется с октября 2025 года. Документ стал результатом работы Социального фонда России по созданию цифровых профилей для льготных категорий населения.

Это следующий шаг в масштабной программе цифровизации социальной сферы, призванной сделать получение льгот и услуг максимально простым и удобным. пресс-служба Социального фонда России

Известно, что такой QR-код можно показать везде, где от гражданина требуется подтвердить свой статус и право на льготную услугу. Речь идет об общественном транспорте, аптеках и прочих учреждениях. Теперь пенсионерам не придется носить с собой физическое удостоверение, так как они смогут с мобильного устройства зайти на единый портал "Госуслуги" и там продемонстрировать свой статус. В Соцфонде заметили, что в отличие от обычного документа QR-код невозможно потерять.Для получения такого QR-кода не нужно подавать никаких заявлений, он формируется автоматически в течение десяти дней с момента назначения человеку пенсионных выплат. QR-код можно найти в личном кабинете "Госуслуг".

