В Соцфонде рассказали о росте размера больничного в следующем году

Размер максимально возможной суммы оплаты больничного на российской территории в день увеличится до 6,8 тысячи рублей в следующем году. Соответствующее заявление сделали через Telegram-канал сотрудники пресс-службы Социального фонда. Известно, что в в 2027 году максимальный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей, а в 2028 году - до 8489,04 рублей. Подобный рост связан с увеличением предельной базы для начисления гражданам страховых взносов.

В 2026 году работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году - до 6827,4 рублей (сейчас — 5673,97 рублей). сообщение от Соцфонда России

Эксперты пояснили, что благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу федерального правительства от бумажных листков, Социальный фонд России теперь получает данные об открытии и закрытии больничного листа напрямую от медицинских учреждений. также СФР самостоятельно собирает информацию для назначения пособия, а недостающие сведения запрашивает у работодателя через систему "Социальный электронный документооборот". Также Соцфонд информирует граждан обо всех этапах процесса через единый портал "Госуслуги".

