Профессор Финогенова рассказала петербуржцам, в каких случаях могут остановить выплату пенсии

Социальный фонд России обладает правом временно приостановить пенсионные выплаты или полностью их остановить. Подробности о возможных ситуациях подобного рода изданию spb.aif.ru раскрыла Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Страховая пенсия бывает трех видов: по старости, по инвалидности и в случае утраты кормильца. Выплаты могут быть временно заморожены, если пенсионер не обращался за ними в течение полугода подряд.

Финогенова пояснила, что подобная мера применяется в случаях, когда пенсия начисляется через почту или почтовыми работниками. Если денежные средства зачисляются на банковскую карту, то причиной приостановки может служить смена счета для начисления пенсии, при условии, что новый расчетный счет не был своевременно зарегистрирован в органах социального фонда. Факт регулярности снятия пенсионных средств с карты никак не фиксируется. Следовательно, деньги могут оставаться на счете годами, пока пенсионер жив. Особое положение занимают граждане, получающие повышенную северную пенсию. Им необходимо ежегодно подтверждать проживание в регионах Крайнего Севера или аналогичных территориях.

Еще одна причина временной заморозки пенсионных выплат — переезд пенсионера за границу без подачи соответствующего заявления в Социальный фонд. В таком случае процедура предусмотрена международным договором между странами. Период ожидания сведений длится шесть месяцев и необходим для установления факта отсутствия права на получение пенсии в стране нового пребывания.

Выплаты иностранным гражданам могут быть также временно приостановлены на срок до полугода, если они теряют российское гражданство или постоянный вид на жительство в России. Пособие по инвалидности может быть временно заблокировано на три месяца, если гражданин не прошёл обязательную медицинскую комиссию для подтверждения статуса инвалидности.

Пенсионные выплаты по потере кормильца перестают поступать, если ребёнку исполнилось восемнадцать лет и отсутствует справка о его обучении в образовательных учреждениях очной формы обучения. Аналогично, если студент старше 18 лет учится за рубежом, но не представил соответствующую подтверждающую документацию, выплата может быть приостановлена на полгода. Отсутствие требуемой информации после указанного срока грозит полным прекращением пенсионных выплат.

