Эксперт рассказал, как не попасться на уловки продавцов в "черную пятницу"

Экономист рекомендует покупателям посмотреть цены на товары уже сейчас, чтобы понимать реальную стоимость продукта.

Стало известно, какие уловки чаще всего используют ритейлеры в "черную пятницу". Экономист Игорь Качалов порекомендовал обратить внимание на советы по совершению покупок 10 ноября. Рекомендациями он поделился с каналом "360".

По словам эксперта, продавцы часто повышают цены на товары и услуги в 1,5-2 раза. Стоимость поднимают за неделю до распродажи либо в "черную пятницу". А затем создают плакат, который сообщает покупателю о скидках от 30 до 50%. Однако новая цена может быть даже выше прежней.

Специалист рекомендует потребителям уже сегодня узнать цену интересующего продукта. Стоит посетить 5 сайтов магазинов, выписать цены на товар и сравнить их с теми, что будут 10 ноября. По прогнозам Качалова, покупатели неприятно удивятся, когда увидят, что стоимость в "черную пятницу" окажется выше, чем обычно.

Кроме того, экономист отметил, что покупателям будет полезно изучить сайты с обзорами цен. Так, потребитель сможет узнать, сколько стоит нужный товар в соседних магазинах.

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