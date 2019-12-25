Эксперт рассказал, как определить "картонную" колбасу

Колбаса хорошего качества должна стоить не меньше 600 рублей за килограмм.

Немецкий специалист по питанию Франц Фолль назвал ингредиенты, которые делают вареную колбасу некачественным продуктом. Об этом пишет "Российская газета".

По словам Фолля, на полке магазина стоит оставить колбасу, в составе которой на втором месте стоит вода. Также к списку колбас низкого качества относят продукцию, содержащую курицу, клетчатку, крахмал и растительные белки.

Нормальная вареная колбаса должна быть светло-розового цвета. Другой цвет говорит о наличие красителей E120 и E252 в составе. В составе может быть нитрит натрия (Е250) и антиокислитель (Е300). Эти добавки делают продукт более безопасным и придают аромат "ветчинности".

По словам профессора федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Анастасии Семеновой, вареная колбаса хорошего качества должна стоить не меньше 600 рублей за килограмм.

Ранее мы писали, что эксперты забраковали половину магазинного молока в Петербурге.

Фото: pixabay.com