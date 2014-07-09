Эксперт рассказал, что изменят новые правила о камерах на дорогах

Максим Кадаков раскрыл подробности дорожных нововведений, которые затронут автомобилистов.

С 1 сентября на территории России вступят в силу законную новые правила размещения камер видеонаблюдения, которые фиксируют превышение скорости. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков объяснил журналистам телеканала "360.ru", что если устройства будут устанавливаться не по регламенту, то выписанный штраф водители смогут обжаловать. Эксперт пояснил, что на недавнем оперативном совещании общественного совета ГИБДД глава профильного ведомства Михаил Черников пообещал автовладельцам осуществлять строгий контроль за новыми требованиями их соблюдением.

Черников <…> сказал, что <…> не позволит ни местным органам власти, ни владельцам дорог размещать эти комплексы как попало. Сейчас они действительно во многих местах размещены с нарушениями. Максим Кадаков, журналист

Специалист заметил, что иногда шоферы получают штраф за какое-либо нарушение от ГИБДД и полагают, что фиксировали его принадлежащие ведомству камеры, за которые оно и отвечает. Однако на самом деле сейчас таких устройств размещено немного. В ГИБДД отвечают только за те передвижные камеры и те аппараты, которые установлены на автомобилях инспекции. Остальные приспособления принадлежат эксплуатантам, владельцам дорог или объектами, остающимися на балансе регионов, местных органов власти. С 1 сентября таких камер станет меньше, так как они должны размещаться не чаще, чем через один километр друг от друга, если речь идет о населенном пункте. Вне населенных пунктов - о пяти километрах. Максим Кадаков предположил, что перечень всех камер власти должны будут разместить в открытом доступе. В этом случае водители получат возможность сравнить данные и понять, действительно в том или ином месте средство видеофиксации разместили верно.

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 5700 нарушений со стороны водителей грузовиков.

Фото: Piter.tv