Эксперт рассказал, чем петербуржцам заменить подорожавшую гречку

Эксперт отметил, что гречку можно заменить на рис или пшено.

Весной прошлого года стоимость гречки выросла. Однако эксперты прогнозируют прирост цен не только на гречку, но и на яйца и сахар. Эксперт и исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков рассказал, чем петербуржцам заменить подоражавшую крупу. Востриков отметил, что в качестве гарнира прекрасно подойдут и другие крупы, помимо гречки.

Самые ходовые крупы по оценке экспертов это гречка, рис занимают самую большую долю, затем идет пшеничная и пшенная крупа отметил эксперт "Невским новостям".

Специалист также отмечает, что в ближайшее время не наблюдается прирост цен на рис и пшено. Поэтому эти крупы подойдут в качестве гарнира к блюдам вместо гречки. Востриков отметил, что крупы являются русскими продуктами, которые крайне редко идут на экспорт. Если и экспортируются, то в страны СНГ.

Однако есть вероятность, что в России из-за упаковки могут подорожать продукты питания.

Фото: pixabay