Участники "Руспродсоюза" обратились в ФАС с просьбой проверить обоснованность увеличения цен.

В России из-за упаковки могут подорожать продукты питания. Об этом сообщила ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" в письме в ФАС.

Повышение цен на упаковку составило 10−15%. Участники союза с начала года получают письма от производителей упаковки, в которых те предупреждают об увеличении цен на продукцию. Причина в росте цена сырья для производства. Так, например, цена полиэтилена с лета 2020 года выросла на 25−30% — до 115 тысяч рублей за тонну.

Участники "Руспродсоюза" обратились в ФАС с просьбой проверить обоснованность увеличения цен.

С учётом изложенной информации, с целью недопущения дестабилизации ситуации на продовольственном рынке. цитатат из письма "Руспродсоюза" в ФАС

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