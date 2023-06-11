В Петербурге приостановил тендер на почти миллиард рублей из-за жалоб в ФАС

Жалобы касаются нарушения конкуренции и приоритета отечественной техники.

В Санкт-Петербурге приостановлено проведение закупки специализированного транспорта иностранного производства на сумму 999,3 миллиона рублей. Причиной стало обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), следует из сведений, размещённых на портале "Госзакупки".

Жалобы подали две организации из Нижегородской области — АО "Платформа А" и ООО "Автомобильный завод НАЗ". В настоящее время обращения находятся на стадии рассмотрения.

Государственным заказчиком выступал "Медсантранс". По данным компаний, участвовавших в конкурсе, в ходе процедуры были нарушены нормы антимонопольного законодательства: к торгам была допущена только одна организация, которая и стала победителем.

Кроме того, заявители утверждают, что в соответствии с действующими требованиями закупка должна была осуществляться в пользу техники отечественного производства.

Ранее сообщалось, что ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России.

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