Увеличение стоимости тарифа составило около 13%.

Против Tele2 завели антимонопольное дело из-за повышения тарифов. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

По сообщению службы, они получили множество жалоб от клиентов мобильного оператора. Причина недовольства в том, что с 1 января компания существенно подняла цены для 12 миллионов своих абонентов. Увеличение стоимости тарифа составило около 13%.

Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей. цитата из сообщения ФАС

Ранее ФАС признала Tele2 виновной в нарушении антимонопольного законодательства.

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