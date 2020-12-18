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Против Tele2 завели антимонопольное дело из-за повышения тарифов
Сегодня, 13:12
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matveyvn

Против Tele2 завели антимонопольное дело из-за повышения тарифов

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Увеличение стоимости тарифа составило около 13%.

Против Tele2 завели антимонопольное дело из-за повышения тарифов. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

По сообщению службы, они получили множество жалоб от клиентов мобильного оператора. Причина недовольства в том, что с 1 января компания существенно подняла цены для 12 миллионов своих абонентов. Увеличение стоимости тарифа составило около 13%.

Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей.

цитата из сообщения ФАС

Ранее ФАС признала Tele2 виновной в нарушении антимонопольного законодательства.

Фото: pixabay.com

Теги: tele2, антимонопольная служба, фас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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