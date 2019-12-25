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ФАС признала Tele2 виновной в нарушении антимонопольного законодательства
Сегодня, 11:41
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matveyvn

ФАС признала Tele2 виновной в нарушении антимонопольного законодательства

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В компании отметили, что уважают решение ФАС, однако не могут с ним согласиться.

ФАС признала Tele2 виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за повышения цен на ряд тарифов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

цитата из сообщения ФАС

Компании выдано предписание, по которому она обязана вернуть повышенные тарифы к прежнему уровню — к ценам до 12 мая 2020 года.

В Tele2 отметили, что уважают решение ФАС, однако не могут с ним согласиться. После получения текста решения компания будет обдумывать свои дальнейшие действия.

Ранее мы писали, что власти Ленобласти будут развивать цифровизацию при поддержке Tele2.

Фото: pixabay.com

Теги: тарифы на связь, теле2, фас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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