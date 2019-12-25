Власти Ленобласти будут развивать цифровизацию при поддержке Tele2

Администрация Ленинградской области заключила соглашение с оператором сотовой связи Tele2 подписали о совместной реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.
Документ был подписан главой региона Александром Дрозденко и гендиректором Tele2 Сергеем Эмдиным. По словам губернатора, мера поможет развитию технологий в экономических отраслях и улучшит уровень жизни населения.
Ожидается, что устойчивое покрытие сетями связи к следующему году покроет 87% территории Ленинградской области. Сейчас этот показатель равен 84,5%.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти готовят площадки для вертолетов Санавиации.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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