  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Ленобласти будут развивать цифровизацию при поддержке Tele2
Сегодня, 20:48
40
lizapoluda

Власти Ленобласти будут развивать цифровизацию при поддержке Tele2

0 0

Компания подписала соглашение с регионом.

Администрация Ленинградской области заключила соглашение с оператором сотовой связи Tele2 подписали о совместной реализации нацпроекта "Цифровая экономика".  Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Документ был подписан главой региона Александром Дрозденко и гендиректором Tele2 Сергеем Эмдиным. По словам губернатора, мера поможет развитию технологий в экономических отраслях и улучшит уровень жизни населения.

Ожидается, что устойчивое покрытие сетями связи к следующему году покроет 87% территории Ленинградской области. Сейчас этот показатель равен 84,5%.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти готовят площадки для вертолетов Санавиации.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии