В Ленобласти готовят площадки для вертолетов Санавиации

Посадочные полосы обустроят в Выборгском и Кингисеппском районах.

В Ленинградской области проходит подготовка вертолетных площадок для экипажей национальной службы санитарной авиации. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Так, новые места для посадки вертокрылых скорых появятся у Рощинской больницы: на ее создание выделено 2,6 миллионов рублей. Также посадочная полоса заработает у Кингисеппской межрайонной больницы. Ее построят за 3 миллиона рублей.

Отметим, что в 2020 году службы санавиации 184 раза принимали вызовы пациентов в регионе. Всего при помощи вертолета были госпитализированы 177 человек, 19 из которых — дети.

Добавим, что 46% вызовов были совершены по причине сердечных патологий, а 30% - в результате травм и ДТП.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти состоится автопробег для любителей туризма.

Фото: ВКонтакте / san.aviacia