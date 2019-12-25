В Ленобласти готовят площадки для вертолетов Санавиации

В Ленинградской области проходит подготовка вертолетных площадок для экипажей национальной службы санитарной авиации. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.
Так, новые места для посадки вертокрылых скорых появятся у Рощинской больницы: на ее создание выделено 2,6 миллионов рублей. Также посадочная полоса заработает у Кингисеппской межрайонной больницы. Ее построят за 3 миллиона рублей.
Отметим, что в 2020 году службы санавиации 184 раза принимали вызовы пациентов в регионе. Всего при помощи вертолета были госпитализированы 177 человек, 19 из которых — дети.
Добавим, что 46% вызовов были совершены по причине сердечных патологий, а 30% - в результате травм и ДТП.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти состоится автопробег для любителей туризма.
Фото: ВКонтакте / san.aviacia
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