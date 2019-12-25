В Ленобласти состоится автопробег для любителей туризма

Участники посетят несколько музеев региона.

Участники Общенациональной ассоциации автомототуризма примут участие в двухдневном автопробеге по Ленинградской области в рамках проекта "Государева дорога". Мероприятие намечено на 13 и 14 августа. Об этом сообщил online47.

Проехаться по областным дорогам мечтает 21 любитель автотуризма. В распоряжении участников будут 3 "легковушки" и 4 автодома.

Первой остановкой на маршрутной карте станет деревня Шапки в Тосненском районе. Там пройдет пресс-конференция по подготовке предстоящих мероприятий "Государевой дороги". Затем для водителей будет проведена экскурсия по экспозициям "История Государевой дороги" и "Дом царской кормилицы" в городском краеведческом музее и в усадьбе "Марьино".

Также в ходе пробега участники посетят музей русского лесоводства в поселке Лисино-Корпус и Гатчинский дворец.

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Фото: Pixabay