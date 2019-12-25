Психиатр объяснил, что крик помогает эмоционально разрядиться.

Эксперт раскрыл полезные свойства крика. Об этом в интервью для радио Sputnik рассказал психиатр Юрий Вяльба. Специалист объяснил, что крик может быть полезен для человека, если он направлен на проблему, а не конкретного человека.

Эксперт уточнил, что крик можно считать способом эмоциональной разрядки. Он снимет эмоциональное напряжение, когда человек находится уже "на пике", так как энергия направляется не внутрь человека, поэтому не разрушает его в психическом плане.

Кричать можно в лесу или в квартире, но так, чтобы это было безопасно для окружающих Юрий Вяльба, психиатр

Специалист объяснил, что крик на подчиненного или коллегу по работе сделает только хуже эмоциональное состояние человека.

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