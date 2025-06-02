Алексей Живов заметил, что ответ будет зависеть от решения президента России.

Военный аналитик Алексей Живов в эфире телеканала "360.ru" рассказал о том, что решение об ответе Москвы на ночную атаку украинскими беспилотниками по российским аэродромам примет позже глава государства. Эксперт заметил, что удар армии киевского режима был направлен не только против объектов гражданской инфраструктуры, но в отношении одной из ключевых составляющих системы ядерного сдерживания нашей страны. Гость программы уточнил, что все еще не исключается дипломатический способ разрешения регионального конфликта, так как делегация из Кремля сейчас находится в Стамбуле для диалога с оппонентами. По мнению специалиста, в качестве основы выбрано постепенное снижение интенсивности боевых действий, и попытка мирными методами "принудить Украину к подходящему для нас миру".

При явном соответствии с нашими собственными законами и концепцией ядерной безопасности, мы имеем полное право нанести по агрессору ограниченный или неограниченный ядерный удар. Спектр ответов — любой, начиная с объявления войны и нанесения сокрушительного ядерного удара. Алексей Живов, эксперт

Напомним, что Иркутская, Мурманская и Рязанская область подверглись массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Российское министерство по обороне от первого июня доложило о террористической атаке Украины по нескольким российским аэродромам. В тот же день лидер киевского режима Владимир Зеленский признал свою ответственность за эти действия.

Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев.

Фото и видео: 360.ru