Эксперты прокомментировали гибель авиапромышленности на Украине

"Украине нужны сеялки и самолеты", а также "у Киева нет ни средств ни человеческих ресурсов, ни - самое главное - интереса действительно возрождать авиаотрасль", заявляет независимый аналитик Дмитрий Адамидов

Анатолий Вовнянко, экс-заместитель главного конструктора украинского государственного авиапредприятия "Антонов" рассказал о катастрофическом состоянии авиационной отрасли Украины. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

По словам Вовнянко, начиная с 2015 года в руководстве ГП "Антонов" появлялись менеджеры, не имеющие никакого отношения к авиации, образованию, опыту и знаниям. "Единственное, в чем они преуспевают, так это в пиаре и рассказах в украинских СМИ о своих "достижениях" и планах на будущее", - замечает эксперт, так же отмечая заметное отступание авиапромышленности Украины от США, Европы, России и лишившись рынка сбыта в лице РФ.

Независимый аналитик, Дмитрий Адамидов утверждает, что в данных условиях у "Антонова" шансов выжить действительно нет.

Политика госкомпании, по мнению эксперта, не позволит остаться на рынке авианосцев, ввиду следующих причин: "во-первых, страна меньше, рынок меньше, во-вторых, они были завязаны на кооперации с Россией, которую последовательно сами же и уничтожают. В автономном режиме такое авиастроение не нужно, это имеет смысл только для большой страны, в рамках как минимум бывшего Советского Союза."

Существование "Антонова" необходимо Киеву лишь в пропагандистских целях. Высокоразвитая авиаотрасль не нужна Украине, а на поддержание , у них нет ни денег, ни кадров. К тому же Украине, которая позиционирует себя как аграрную страну, нужны сеялки, трактора, а не авиация", - заявляет Адамидов.

Фото: Лiга.Бизнес