Эксперт прокомментировал жестокое избиение посетителя охранниками в ТЦ "Галерея"

Дмитрий Курдесов считает, что дело могут переквалифицировать в уголовное.

В понедельник, 23 сентября, охранники торгового комплекса "Галерея" жестоко избили покупателя одного из магазинов. Председатель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов прокомментировал Piter.TV случившееся.

Я считаю, что необходимо возбудить дело, по крайне мере административное. Дальше уже следствие, возможно, переквалифицирует это в уголовное. Нанесение тяжких телесных повреждений охранником, если против него не была применена сила - это является превышение необходимой обороны. В данном случае, нарушители просто какую-то кепку вынесли. Я не думаю, что необходимо было вступать в драку рассказывает эксперт

Курдесов отметил, что в этой ситуации явно прослеживается неквалифицированные действия охранников и незнание законов. По его мнению, руководство этого охранного предприятия обязано провести профессиональную оценку всех сотрудников.

Напомним, что конфликт возник после того, как покупатель с другом вышел из заведения, забыв снять с головы не пробитую на кассе кепку. При этом, пострадавшие все же сделали покупки на сумму в 1800 рублей. Мужчину скрутили, а затем жестоко избили. Посетители магазина отметили, что после драки ве было залито кровью.

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Фото:Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб