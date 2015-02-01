Эксперты удивлены, что власти Крыма решили это сделать спустя 7 лет.

Власти Крыма намерены обратиться в ООН из-за водной блокады, которую полуострову организовала Украина. Об этом заявил вице-премьер Республики Георгий Мурадов, передали "РИА Новости". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что польза данной инициативы несомненна.

Если вопрос включат в повестку ООН или хотя бы узнают о происходящем, то это станет важным контраргументов на пропаганду Украины, считают эксперты. Не факт, что это решит проблему подачи воды по Северо-Крымскому каналу, но многие изменят свое отношение к происходящему.

Удивляет в этой инициативе лишь одно: канал, обеспечивающий полуостров 85% пресной воды, перекрыли еще в 2014 году, а жалобу в ООН наши чиновники начали готовить лишь в 2021 году. добавили эксперты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией.

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