Эксперт прокомментировал желание России усилить торговлю в национальной валюте

Данный способ поможет не только РФ, но и другим странам с большим долгом перед США.

Руководитель направления "Финансы и кредит" Института современного развития Никита Масленников в интервью ФБА "Экономика сегодня" дал свою оценку словам министра промышленности Дениса Мантурова.



Ранее чиновник назвал страны, с которыми Россия планирует вести торговлю в национальной валюте. В список партнеров РФ попали страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Предполагается, что это поможет облегчить выход российских компаний на международный рынок, что в эпоху санкции и доминирования доллара становиться все сложнее.

Вследствие этого, еще больше усилилась объективная тенденция по увеличению долгового бремени современных государств, поэтому перед ними сейчас стоит ворох проблем, и здесь либо плати долги, либо объявляй дефолт Зачем нам платить долларовую выручку, резервы и ликвидность, которые могут потребоваться для совершенно других целей. К тому же, на сегодня никто не может поручиться, что новый глобальный спад скоро не начнется. подытожил Масленников

По словам Мантурова, данный способ поможет не только РФ, но и другим странам, чей долг перед США резко возрос параллельно с укреплением американской валюты. Однако он отметил, что в ближайшее время полностью отказаться от доллара не выйдет, так как все расчеты в нацвалютах так или иначе будут привязаны к его стоимости.

Фото: pixabay.com/