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Эксперт прокомментировал желание России усилить торговлю в национальной валюте
Сегодня, 18:56
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Rybka123
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Эксперт прокомментировал желание России усилить торговлю в национальной валюте

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Данный способ поможет не только РФ, но и другим странам с большим долгом перед США.

Руководитель направления "Финансы и кредит" Института современного развития Никита Масленников в интервью ФБА "Экономика сегодня" дал свою оценку словам министра промышленности Дениса Мантурова. 

Ранее чиновник назвал страны, с которыми Россия планирует вести торговлю в национальной валюте. В список партнеров РФ попали страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Предполагается, что это поможет облегчить выход российских компаний на международный рынок, что в эпоху санкции и доминирования доллара становиться все сложнее. 

Вследствие этого, еще больше усилилась объективная тенденция по увеличению долгового бремени современных государств, поэтому перед ними сейчас стоит ворох проблем, и здесь либо плати долги, либо объявляй дефолт

Зачем нам платить долларовую выручку, резервы и ликвидность, которые могут потребоваться для совершенно других целей. К тому же, на сегодня никто не может поручиться, что новый глобальный спад скоро не начнется.

 подытожил Масленников

По словам Мантурова, данный способ поможет не только РФ, но и другим странам, чей долг перед США резко возрос параллельно с укреплением американской валюты. Однако он отметил, что в ближайшее время полностью отказаться от доллара не выйдет, так как все расчеты в нацвалютах так или иначе будут привязаны к его стоимости.

Фото: pixabay.com/

Теги: мировая экономика , российская национальная валюта , российская экономика
Категории: Лента новостей Мировые новости Новости России Новости СПб

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