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Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую"
Сегодня, 12:43
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Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую"

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Логичным следствием решения Siemens задержать поставки оборудования становится заказ этого оборудования в Китае

Власти Турции заявили, что строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту задерживается из-за отказа немецкой Siemens поставить оборудование.

Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", мешать строительству АЭС от "Росатома" в Турции непосредственно немцы опасаются: однако логичным следствием решения Siemens задержать поставки оборудования становится заказ этого оборудования в Китае, уверены телеграмеры.

Что дальше? Правильно. Следующие заказчики АЭС у "Росатома" или КНР будут исходно заказывать всю обвязку не у немцев, которым, чтобы получить контракты, придется тратить намного больше времени, сил и денег. И угроза турок взыскать неустойку, а заодно пересмотреть присутствие Siemens в стране, здесь лишь первый, но не последний шаг.

 Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: AKKUYU NÜKLEER A.Ş.

Теги: мейстер, мировая экономика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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