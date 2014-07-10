Турция обвинила Siemens в умышленной задержке поставок техники для "Аккую"

Власти Турции заявили, что строительство атомной электростанции "Аккую" по российскому проекту задерживается из-за отказа немецкой Siemens поставить оборудование.

Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", мешать строительству АЭС от "Росатома" в Турции непосредственно немцы опасаются: однако логичным следствием решения Siemens задержать поставки оборудования становится заказ этого оборудования в Китае, уверены телеграмеры.

Что дальше? Правильно. Следующие заказчики АЭС у "Росатома" или КНР будут исходно заказывать всю обвязку не у немцев, которым, чтобы получить контракты, придется тратить намного больше времени, сил и денег. И угроза турок взыскать неустойку, а заодно пересмотреть присутствие Siemens в стране, здесь лишь первый, но не последний шаг. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: AKKUYU NÜKLEER A.Ş.