Эксперт прокомментировал запрет на вывоз из России необработанной древесины

Новые правила будут действовать с 1 января 2022-го года.

Владимир Путин поручил правительству с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что долгие годы никто не брал ситуацию в лесном секторе под контроль. Теперь этим пришлось заняться президенту.

Кроме того, в тестовом режиме заработает система учета древесины и сделок с ней. С нового года также будет запущена программа льготного кредитования для модернизации комплексов переработки древесины.

Долгие годы в России говорили о катастрофической ситуации в лесном секторе, однако ни правительство, ни власть на местах не смогли добиться видимых изменений в этой отрасли. Вылилось все это в разбазаривание национального достояния и пожары, которыми черные лесорубы пытались скрыть свою деятельность. выразили свое мнение эксперты.

Новая норма коснётся лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. По словам президента, нужно поставить чёткий заслон неконтролируемому вывозу необработанной древесины.

Фото: pixabay.com