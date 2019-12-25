Эксперт прокомментировал введение в некоторых регионах России дистанционного голосования

В 2021 году запланированы выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные.

Центризбирком решил ввести онлайн-голосование на выборах в 2021 в шести регионах России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что подготовка к выборам уже началась, но ЦИК не будет "гнать лошадей" и ограничился таким количеством регионов.

Проголосовать дистанционно точно можно будет в Москве, а остальные регионы выберут по итогам заявок. ЦИК проверит, насколько к нововведению готова местная инфраструктура.

Еще 2 год назад планировалось, что электронное голосование станет масштабным, но пока его решили ввести только для самых подготовленных. Сейчас в Центральном избиркоме обучают персонал, чтобы взаимодействие с системой протекало максимально гладко. Эксперты считают, что выборы в Госдуму пройдут в напряженной атмосфере, поэтому лучше, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их прозрачности.

Фото: Piter.TV