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Эксперт прокомментировал возможность электронного голосования
Сегодня, 17:56
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал возможность электронного голосования

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Сейчас оно проходит только в двух городах.

За первые четыре часа с начала голосования явка на электронное голосование составила 20%. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что голосовать дистанционно несравненно лучше, чем пешком идти на избирательный участок. 

В связи с этим может быть поставлен вопрос о том, чтобы распространить услуги на новые регионы. 

Ясно, что это требует цифровой инфраструктуры, которая не везде есть, однако овчинка стоит выделки.

отметили эксперты.

Сейчас электронное голосование проходит только в двух городах ― Москве и Нижнем Новгороде. Последний день голосования ― 1 июля. В Петербурге голосовать дистанционно не разрешили.

Фото: pixabay.com 

Теги: голосование, электронное голосование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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