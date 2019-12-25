Эксперт прокомментировал возможность электронного голосования

Сейчас оно проходит только в двух городах.

За первые четыре часа с начала голосования явка на электронное голосование составила 20%. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что голосовать дистанционно несравненно лучше, чем пешком идти на избирательный участок.

В связи с этим может быть поставлен вопрос о том, чтобы распространить услуги на новые регионы.

Ясно, что это требует цифровой инфраструктуры, которая не везде есть, однако овчинка стоит выделки. отметили эксперты.

Сейчас электронное голосование проходит только в двух городах ― Москве и Нижнем Новгороде. Последний день голосования ― 1 июля. В Петербурге голосовать дистанционно не разрешили.

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