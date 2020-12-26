Эксперт прокомментировал выход в прокат фильма о Зое Космодемьянской

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне.

Накануне в прокат вышел фильм "Зоя" о диверсантке Зое Космодемьянской. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" поразмышляли о том, сможет ли эта картина привить патриотизм современным российским детям.

Эксперты отметили, что сам фильм вряд ли, но флешмоб, который запустили в память о разведчице, может быть. Благодаря такому формату дети превращаются в участников исторического процесса. Фильм — это повод, чтобы поговорить с ребенком о любви к близким и Родине, служении стране, говорится в сообщении. Также можно завести разговор об истории своей семьи.

Ранее Piter.TV подробнее рассказал о фильме.

Видео: YouTube / В Рейтинге