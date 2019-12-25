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Эксперт прокомментировал видеосовещание Путина с членами правительства
Сегодня, 17:49
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал видеосовещание Путина с членами правительства

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Владимир Путин обратил внимание на то, что не все медработники получили стимулирующие выплаты за апрель.

Сегодня, 19 мая, президент РФ провел видеосовещание с членами правительства. Разговор был связан с ситуацией, сложившейся с выплатами медицинским работникам. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что "выволочка" была гораздо мягче ожиданий. 

В ходе совещания Владимир Путин указал на то, что медики должны были получить стимулирующие выплаты за апрель до 15 мая. Президент обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. По его словам, принципы доведения выплат до медработников должны были быть прописаны в постановлении правительства более ясно. 

Специалисты считают, что на самом деле это замечание было адресовано не Мурашко, так как он не несет ответственности за то, что записано в постановлении. 

По сути, Владимир Путин признал виновным в возникновении проблемы правительство, но ограничился устным замечанием,

говорится в Telegram-канале. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медработники получат стимулирующие выплаты вне зависимости от количество отработанных часов. 

Фото: kremlin.ru

Теги: выплаты медработникам, путин, совещание
Категории: Лента новостей, Новости России,

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