Эксперт прокомментировал видеосовещание Путина с членами правительства

Владимир Путин обратил внимание на то, что не все медработники получили стимулирующие выплаты за апрель.

Сегодня, 19 мая, президент РФ провел видеосовещание с членами правительства. Разговор был связан с ситуацией, сложившейся с выплатами медицинским работникам. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что "выволочка" была гораздо мягче ожиданий.

В ходе совещания Владимир Путин указал на то, что медики должны были получить стимулирующие выплаты за апрель до 15 мая. Президент обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. По его словам, принципы доведения выплат до медработников должны были быть прописаны в постановлении правительства более ясно.

Специалисты считают, что на самом деле это замечание было адресовано не Мурашко, так как он не несет ответственности за то, что записано в постановлении.

По сути, Владимир Путин признал виновным в возникновении проблемы правительство, но ограничился устным замечанием, говорится в Telegram-канале.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медработники получат стимулирующие выплаты вне зависимости от количество отработанных часов.

Фото: kremlin.ru