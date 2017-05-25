Медработники получат стимулирующие выплаты вне зависимости от количество отработанных часов

Точкой отсчета стало 12 апреля.

Правительство РФ внесло изменения в порядок предоставления субъектам РФ средств их федерального бюджета на стимулирующие выплаты для медперсонала. О нововведения рассказал Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Выплату получат все медицинские сотрудники, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. К ним также относятся члены специализированных выездных бригад скорой помощи и водители. Также теперь на стимулирующую выплату могут претендовать привлеченные сотрудники транспортных организаций. Подразделения, которые могут рассчитывать на денежную сумму, будут устанавливать больницы.

Выплаты должны предоставить всем медработникам в полном объеме, вне зависимости от того, сколько часов и смен в течение месяца они отработали. Будут учитываться апрель, май и июнь. Точкой отсчета стало 12 апреля. Средства поручено выплатить в день выдачи зарплаты.



Деньги из федерального бюджета на выплаты медработникам в Северо-Западном федеральном округе распределили следующим образом. Петербург получит 1,8 млрд рублей. Ленобласть — 48, 3 млн рублей, Псковская область — 62,3 млн рублей.

Ранее председатель правительства возмутился работой тех, кто рассчитывал выплаты медикам по часам и минутам.

Фото: Piter.TV, ИЦК