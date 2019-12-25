Эксперт прокомментировал совместное заявление США, Франции и России

Оно было опубликовано 1 октября.

Накануне президенты России, США и Франции выступили с совместным заявлением, они призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что выгодоприобретателем этого заявления является именно Россия.

Это объясняется тем, что РФ является соседом Азербайджана и Армении, и потому она меньше всего заинтересована в эскалации конфликта. Если государство будет втянуто в войну, то оно потеряет роль равноудаленного от обеих сторон арбитра, считают эксперты. При этом отмечается, что "эффект заявления пока сложно предугадать". Неизвестно, что окажется сильнее: дипломатические усилия трех мировых лидеров или желание президента Азербайджана победить в "маленькой войне" при поддержке Турции.

Подробнее о заявление трех президентов можно прочитать здесь.

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