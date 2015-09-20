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Эксперт прокомментировал смену главы Белорусской православной церкви
Сегодня, 17:45
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал смену главы Белорусской православной церкви

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Вместо митрополита Павла главой назначен еписком Вениамин.

Предстоятель Белорусской православной церкви, экзарх всея Беларуси митрополит Павел оставил свою должность. Теперь он будет возглавлять Кубанскую митрополию. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что церковь не связывает перестановку с текущей политикой, но она воспринимается именно в политическом контексте.

Митрополит Павел приехал в Минск 7 лет назад из Москвы. Его сменяет уроженец Брестской области, которые никогда не выезжал за пределы Республики, кроме как турист. 

Владыка Вениамин — известный сторонник единства Руси и противник автокефалии. Ожидается, что он займет по отношению к автокефальникам (а они в Белоруской церкви есть) более жесткую позицию, чем митрополит Павел, которого стесняло его положение "приезжего из Москвы"

отметили эксперты. 

Фото: church.by

Теги: белорусская православная церковь, митрополит
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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