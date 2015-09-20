Эксперт прокомментировал смену главы Белорусской православной церкви

Вместо митрополита Павла главой назначен еписком Вениамин.

Предстоятель Белорусской православной церкви, экзарх всея Беларуси митрополит Павел оставил свою должность. Теперь он будет возглавлять Кубанскую митрополию. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что церковь не связывает перестановку с текущей политикой, но она воспринимается именно в политическом контексте.

Митрополит Павел приехал в Минск 7 лет назад из Москвы. Его сменяет уроженец Брестской области, которые никогда не выезжал за пределы Республики, кроме как турист.

Владыка Вениамин — известный сторонник единства Руси и противник автокефалии. Ожидается, что он займет по отношению к автокефальникам (а они в Белоруской церкви есть) более жесткую позицию, чем митрополит Павел, которого стесняло его положение "приезжего из Москвы" отметили эксперты.

Фото: church.by