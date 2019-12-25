Эксперт прокомментировал предложение Медведева ужесточить контроль за въездом мигрантов в Россию

Из-за того, что часть мигрантов потеряла работу, в России начала расти преступность.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами из-за пандемии коронавируса. В связи с этим преступность может возрасти. Медведев предложил два решения этой проблемы: разрешать въезд в Россию только в случае подтверждения работодателем трудоустройства и нести ответственность за нанятого им гражданина другой страны.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в предложении есть рациональная зерно, но реализовать его будет непросто. Это объясняется тем, что в обычное время граница с соседями по СНГ у России открыта, и мигранты смогут въехать в страну, не дожидаясь приглашения на работу. Кроме того, такие меры коснутся, скорее всего, крупные компании, что усложнит им работу.

Но ситуацию с нелегалами, работающими на строительстве дач, грузчиками на рынках и т.д. это бы не изменило. А именно их чаще всего обманывают на деньги, что и толкает их на правонарушения. отметили эксперты.

По словам Дмитрия Медведева, в некоторых регионах уже зафиксировали рост преступности.

Фото: Piter.TV