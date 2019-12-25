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Эксперт прокомментировал предложение Медведева ужесточить контроль за въездом мигрантов в Россию
Сегодня, 9:00
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал предложение Медведева ужесточить контроль за въездом мигрантов в Россию

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Из-за того, что часть мигрантов потеряла работу, в России начала расти преступность.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами из-за пандемии коронавируса. В связи с этим преступность может возрасти. Медведев предложил два решения этой проблемы: разрешать въезд в Россию только в случае подтверждения работодателем трудоустройства и нести ответственность за нанятого им гражданина другой страны. 

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в предложении есть рациональная зерно, но реализовать его будет непросто. Это объясняется тем, что в обычное время граница с соседями по СНГ у России открыта, и мигранты смогут въехать в страну, не дожидаясь приглашения на работу. Кроме того, такие меры коснутся, скорее всего, крупные компании, что усложнит им работу. 

Но ситуацию с нелегалами, работающими на строительстве дач, грузчиками на рынках и т.д. это бы не изменило. А именно их чаще всего обманывают на деньги, что и толкает их на правонарушения.

отметили эксперты. 

По словам Дмитрия Медведева, в некоторых регионах уже зафиксировали рост преступности.

Фото: Piter.TV 

Теги: мигранты, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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