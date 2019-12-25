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Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане
Сегодня, 14:00
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане

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В регионе развернуто более 8 тыс. коек.

Ситуция с COVID-19 в Дагестане остается тяжелой. В связи с этим президент РФ поручил отправить в регион армию и МЧС. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер"

По словам экспертов, в республике очень развита коррупция. Поэтому решение Владимира Путина является единственно верным, считают специалисты. В ином случае могло бы случиться такое, что мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом, остались бы только на бумаге, а "все дополнительные ресурсы разворованы".

Ранее Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане. 

Фото: pixabay.com 

Теги: дагестан, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России,

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