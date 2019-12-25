Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане

В регионе развернуто более 8 тыс. коек.

Ситуция с COVID-19 в Дагестане остается тяжелой. В связи с этим президент РФ поручил отправить в регион армию и МЧС. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По словам экспертов, в республике очень развита коррупция. Поэтому решение Владимира Путина является единственно верным, считают специалисты. В ином случае могло бы случиться такое, что мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом, остались бы только на бумаге, а "все дополнительные ресурсы разворованы".

Ранее Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане.

Фото: pixabay.com