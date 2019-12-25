Эксперт прокомментировал рост государственного долга России

Внутренний долг достиг 14,7 трлн рублей.

Государственный долг РФ за год вырос на 5,42 трлн рублей или на 39%. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это неудивительно, так как в прошлом году была пандемия: доходы упали, а расходы, наоборот, возросли. Они обратили внимание на другой показатель ― исполнение бюджета.

В прошлом году бюджет оказался исполнен на 97,4%, это один из лучших показателей за всю новейшую историю. Эксперты считают, что это свидетельствует о том, что точность планирования в правительстве сильно повысилась, а "какие-то остатки на счетах" ― неизбежное зло.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что внутренний долг РФ вырос на 4,6 триллионов рублей (45,4%) и составил 14,7 триллионов рублей. Внешний долг в иностранной валюте увеличился на 1,9 миллиардов долларов. Рост составил 3,5%. Всего сумма долга в иностранной валюте - 56,8 миллиардов долларов.

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