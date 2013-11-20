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Госдолг России за прошлый год вырос на 5,4 трлн рублей
Сегодня, 9:09
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matveyvn

Госдолг России за прошлый год вырос на 5,4 трлн рублей

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Отмечается, что внутренний долг РФ вырос на 4,6 триллионов рублей (45,4%).

Госдолг России за прошлый год вырос на 5,4 триллионов рублей. Сейчас, по данным Счётной палаты, он составляет 18,9 триллиона рублей.

Ведомство заявило, что за 2019 год объем государственного долга России достиг 13,5 миллиардов рублей. Это 12,3% ВВП.

Отмечается, что внутренний долг РФ вырос на 4,6 триллионов рублей (45,4%) и составил 14,7 триллионов рублей. Внешний долг в иностранной валюте увеличился на 1,9 миллиардов долларов. Рост составил 3,5%. Всего сумма долга в иностранной валюте - 56,8 миллиардов долларов.

Ранее мы писали, что в Петербурге максимальный объем госдолга могут увеличить до 70%.

Фото: pixabay.com

Теги: госдолг, долги, счетная палата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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