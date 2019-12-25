Эксперт прокомментировал речь Кудрина о "недофинансировании" здравоохранения в России

Экономист считает, что на медицину нужно выделять больше средств.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что здравоохранение в России существенно недофинансировано даже по действующим нормативам. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", заявление Кудрина соответствует и указу президента, и общественным интересам.

Политик также поддерживает идею о том, что выделяемая помощь должна расходоваться эффективно, а медики, работающих в тяжелых условиях, должны получить соответствующие надбавки. Такие же поручения давал ранее Владимир Путин. О том, что россияне выделяют развитие медицины как одно из главных направлений, ранее показал опрос ВЦИОМ.

В этой связи есть шанс, что актуализация проблем здравоохранения в условиях пандемии приведет к росту внимания к этой сфере, а также к увеличению ее финансирования. отметили специалисты.

Также Кудрин счёл недостаточной поддержку граждан РФ в кризис.

Фото: akudrin.ru