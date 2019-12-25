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Эксперт прокомментировал речь Кудрина о "недофинансировании" здравоохранения в России
Сегодня, 17:54
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал речь Кудрина о "недофинансировании" здравоохранения в России

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Экономист считает, что на медицину нужно выделять больше средств.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что здравоохранение в России существенно недофинансировано даже по действующим нормативам. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", заявление Кудрина соответствует и указу президента, и общественным интересам. 

Политик также поддерживает идею о том, что выделяемая помощь должна расходоваться эффективно, а медики, работающих в тяжелых условиях, должны получить соответствующие надбавки. Такие же поручения давал ранее Владимир Путин. О том, что  россияне выделяют развитие медицины как одно из главных направлений, ранее показал опрос ВЦИОМ. 

В этой связи есть шанс, что актуализация проблем здравоохранения в условиях пандемии приведет к росту внимания к этой сфере, а также к увеличению ее финансирования.

отметили специалисты. 

Также Кудрин счёл недостаточной поддержку граждан РФ в кризис. 

Фото: akudrin.ru

Теги: кудрин, медицина, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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