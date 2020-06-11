Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин счёл недостаточной поддержку граждан РФ в кризис. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что адресная поддержка граждан лучше всеобщей раздачи денег населению. Однако в нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, адресная помощь — трудновыполнимая задача. По его словам, если раздавать деньги всем, кто нуждается в помощи, то сумма выплаты будет больше. При "вертолётных деньгах" выплаты перечисляются всем гражданам, но сумма при этом значительно сокращается — из-за ограниченности ресурсов.
Поэтому, конечно, мне бы хотелось идти по схеме адресной поддержки.
Алексей Кудрин, глава Счётной палаты
Он поделился мнением, что в острую фазу кризиса поддержка граждан государством могла бы быть более широкой.
Ранее Кудрин заявил, что российское здравоохранение существенно недофинансировано.
Видео: Youtube/ Редакция
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