Он отметил, что адресная поддержка граждан лучше всеобщей раздачи денег населению.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин счёл недостаточной поддержку граждан РФ в кризис. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что адресная поддержка граждан лучше всеобщей раздачи денег населению. Однако в нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, адресная помощь — трудновыполнимая задача. По его словам, если раздавать деньги всем, кто нуждается в помощи, то сумма выплаты будет больше. При "вертолётных деньгах" выплаты перечисляются всем гражданам, но сумма при этом значительно сокращается — из-за ограниченности ресурсов.

Поэтому, конечно, мне бы хотелось идти по схеме адресной поддержки. Алексей Кудрин, глава Счётной палаты

Он поделился мнением, что в острую фазу кризиса поддержка граждан государством могла бы быть более широкой.

Ранее Кудрин заявил, что российское здравоохранение существенно недофинансировано.

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